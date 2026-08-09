Denize girilebilecek 10 muhteşem konum. Bali ve Maldivler’den farkı yok. Çok fazla da bilinmiyor.
İstanbul'a birkaç saat uzaklıktaki Edirne'nin de yer aldığı denize girilebilecek 10 lokasyon adeta akına uğruyor. Bazıları çok bilinmese de Muğla Ölüdeniz gibi popüler bölgeler de listede...
Türkiye’nin Maldivler’i ve Bali’yi aratmayan büyüleyici kıyıları, tatilcilerin yeni gözdesi haline geldi.
İstanbul’a sadece birkaç saat mesafedeki Edirne’nin gizli kalmış cennetlerinden Muğla’nın dünyaca ünlü doğa harikalarına uzanan 10 özel lokasyon, deniz tutkunlarını ağırlıyor.
Erikli, İtalyan Koyu ve Ölüdeniz gibi hem keşfedilmeyi bekleyen hem de popülerliğini koruyan bu muhteşem rotalar, berrak suları ve eşsiz atmosferleriyle ziyaretçi akınına uğruyor.