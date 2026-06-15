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  4. Denize girmek için yüzme suyu kalitesi mükemmel olan İstanbul plajları belli oldu! Bakanlık açıkladı

Denize girmek için yüzme suyu kalitesi mükemmel olan İstanbul plajları belli oldu! Bakanlık açıkladı

Sağlık Bakanlığı'nın yüzme suyu takip sistemine göre İstanbul'da yüzme suyu bakımından kalite sınıfı mükemmel plajları açıklandı. Buna göre 67 plaj listede yer aldı. Bakanlığın bu hizmeti İstanbul'un yanı sıra Türkiye'deki tüm denize kıyısı olan illeri de kapsıyor.

Denize girmek için yüzme suyu kalitesi mükemmel olan İstanbul plajları belli oldu! Bakanlık açıkladı - Sayfa 1

Yaz sıcaklarının tesirini artırdığı şu günlerde İstanbul’da denize girmeyi planlayanlar için müjdeli haber geldi. Sağlık Bakanlığı’nın yüzme suyu takip sistemi kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda, yüzme suyu kalite sınıfı "mükemmel" olarak belirlenen İstanbul plajları açıklandı. İstanbul genelinde totalde 67 plaj bu kategoriye girerken, sonuçlar deniz suyu temizliği ve halk sağlığı açısından önemli bir gösterge olarak öne çıktı. Bakanlığın düzenli olarak güncellediği sistem, İstanbul’un yanı sıra Türkiye’de denize kıyısı bulunan tüm illerdeki plajların su kalitesini de takip ediyor.

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Denize girmek için yüzme suyu kalitesi mükemmel olan İstanbul plajları belli oldu! Bakanlık açıkladı - Sayfa 2

1. AĞLAYANKAYA PLAJI - Şi̇le, İstanbul (Kalite Sınıfı Mükemmel)
2. AĞLAYANKAYA PLAJI LİFE BEACH - Şi̇le, İstanbul (Kalite Sınıfı Mükemmel)
3. AĞVA HALK PLAJI ÇAMLIK MEVKII - Şi̇le, İstanbul (Kalite Sınıfı Mükemmel)

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Denize girmek için yüzme suyu kalitesi mükemmel olan İstanbul plajları belli oldu! Bakanlık açıkladı - Sayfa 3

4. AKÇAKESE AKKAYA PLAJI - Şi̇le, İstanbul (Kalite Sınıfı Mükemmel)
5. AKÇAKESE PEACOCK BEACH - Şi̇le, İstanbul (Kalite Sınıfı Mükemmel)

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Denize girmek için yüzme suyu kalitesi mükemmel olan İstanbul plajları belli oldu! Bakanlık açıkladı - Sayfa 4

6. ALACALI PLAJI - Şi̇le, İstanbul (Kalite Sınıfı Mükemmel)
7. ALBATROS SAHILI - Büyükçekmece, İstanbul (Kalite Sınıfı Mükemmel)

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