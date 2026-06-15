Denize girmek için yüzme suyu kalitesi mükemmel olan İstanbul plajları belli oldu! Bakanlık açıkladı

Yaz sıcaklarının tesirini artırdığı şu günlerde İstanbul’da denize girmeyi planlayanlar için müjdeli haber geldi. Sağlık Bakanlığı’nın yüzme suyu takip sistemi kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda, yüzme suyu kalite sınıfı "mükemmel" olarak belirlenen İstanbul plajları açıklandı. İstanbul genelinde totalde 67 plaj bu kategoriye girerken, sonuçlar deniz suyu temizliği ve halk sağlığı açısından önemli bir gösterge olarak öne çıktı. Bakanlığın düzenli olarak güncellediği sistem, İstanbul’un yanı sıra Türkiye’de denize kıyısı bulunan tüm illerdeki plajların su kalitesini de takip ediyor.