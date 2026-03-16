Derecelendirme kuruluşundan şaşırtan liste! İşte en güçlü 25 özel kuvvet... Bordo Bereliler nerede
Küresel anlamda en seçkin özel kuvvetler birimleri belli oldu. Global Firepower 2026 yayınında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin olmazsa olmaz timleri olarak bilinen Bordo Bereliler, pek çok ülkenin elit birliklerini geride bırakarak listenin üst sıralarında yer aldı.
Global savunma analiz kuruluşlarının derlediği 2026 senesi özel kuvvetler değerlendirmesi dikkat çekici neticeleri beraberinde getirdi. Operasyonel başarı, hibrit savaş kabiliyeti ve teknoloji kullanımı gibi kriterlere göre hazırlanan listede, Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Kuvvetler Komutanlığı öne çıkan birliklerden biri oldu. Özellikle sınır ötesinde gerçekleştirilen nokta operasyonları ile Suriye ve Irak’taki terörle mücadele faaliyetlerinde elde edilen başarılar, Bordo Bereliler’i küresel ölçekte en caydırıcı askeri güçlerden biri haline getirdi.
25. SOG – İSVEÇ
• Özellik: Hassas operasyon kabiliyeti
• Başarı: NATO destekli görevlerde etkin rol
24. FSK – NORVEÇ
• Özellik: Zorlu iklimlerde operasyon yeteneği
• Başarı: Barışı koruma görevleri