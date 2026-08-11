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Dert yok, masraf yok; İşte en az problem çıkaran 6 dizel motor

Dizel motor seçeceklere uzmanından uyarı! Uzun ömürleri, dayanıklılıkları ve düşük işletme maliyetleriyle öne çıkan 6 motor belli oldu. İşte kullanıcılarını en az servise götüren dizeller...

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Dert yok, masraf yok; İşte en az problem çıkaran 6 dizel motor - Sayfa 1

Dizel motorlar, doğru bakım ve kullanım koşulları sağlandığında yüksek kilometreleri sorunsuz şekilde devirebiliyor. Ancak motorun dayanıklılığı kadar kullanılan yakıt, bakım aralıkları ve sürüş alışkanlıkları da uzun ömür açısından büyük önem taşıyor. İşte sağlamlığı, yakıt ekonomisi ve uzun kullanım ömrüyle öne çıkan en az problemli 6 dizel motor...

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Dert yok, masraf yok; İşte en az problem çıkaran 6 dizel motor - Sayfa 2

1. TOYOTA 2.0 D-4D / 1.4 D-4D
Güç: 2.0 D-4D: 116 – 126 HP | 1.4 D-4D: 90 HP
Özellikler: Zincir tahrikli, dayanıklı ve uzun ömürlü; Düşük yakıt tüketimi; Doğru bakımla yüksek kilometre potansiyeli
Değerlendirme: Yüksek Dayanıklılık

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Dert yok, masraf yok; İşte en az problem çıkaran 6 dizel motor - Sayfa 3

2. VW 1.6 TDI (CR)
Güç: 90 – 115 HP
Özellikler: Farklı güç seçenekleri: 90 – 115 HP; Yüksek tork, düşük yakıt tüketimi; Common Rail enjeksiyon sistemi; Bakımlı kullanıldığında uzun ömürlü
Değerlendirme: Yüksek Dayanıklılık

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Dert yok, masraf yok; İşte en az problem çıkaran 6 dizel motor - Sayfa 4

3. MERCEDES 2.1 CDI (OM651)
Güç: 136 – 170 HP
Özellikler: 136 – 170 HP aralığında güçlü ve verimli; Sağlam blok yapısı ile yüksek dayanıklılık; Düzenli bakım ile uzun ömürlü kullanım; Taksi ve ticari araçlarda sık tercih edilir
Değerlendirme: Yüksek Dayanıklılık

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