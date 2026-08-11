Dert yok, masraf yok; İşte en az problem çıkaran 6 dizel motor

Dizel motorlar, doğru bakım ve kullanım koşulları sağlandığında yüksek kilometreleri sorunsuz şekilde devirebiliyor. Ancak motorun dayanıklılığı kadar kullanılan yakıt, bakım aralıkları ve sürüş alışkanlıkları da uzun ömür açısından büyük önem taşıyor. İşte sağlamlığı, yakıt ekonomisi ve uzun kullanım ömrüyle öne çıkan en az problemli 6 dizel motor...