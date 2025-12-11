Dev bankadan 573 milyon TL’lik net alış! En çok tercih edilen hisseler belli oldu
Borsa İstanbul’daki şirketlerin hisselerinden 573 milyon TL’lik net alış yapan HSBC’nin tercih ettiği şirketler belli oldu.
Borsa İstanbul’da 10 Aralık Çarşamba günü satış baskısı hâkim olurken, BİST100 endeksi %0,40 gerileyerek 11.193,88 puandan kapanış yaptı.
Endeksteki düşüşe rağmen HSBC üzerinden yapılan işlemlerde alış yönlü hareketlerin öne çıktığı görüldü. HSBC yatırımcıları, gün boyunca toplam 573 milyon TL net alış gerçekleştirerek dikkat çekti.
HSBC ÜZERİNDEN DEV ALIM
İşlem hacimlerinin yükseldiği günde yatırımcıların hangi hisselere yöneldiği merak konusu oldu. HSBC müşterilerinin en fazla alım-satım yaptığı hisseler, günün işlem verilerinde net şekilde ortaya çıktı.