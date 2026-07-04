Dev ekranda sinema keyfi: BİM'e 8 Temmuz Çarşamba TCL 75 İnç Ultra HD TV geliyor!
Dev ekranda sinema keyfi: BİM'e 8 Temmuz Çarşamba TCL 75 İnç Ultra HD TV geliyor!
BİM 8 Temmuz Çarşamba günü evinde dev ekranda sinema ve maç keyfi yaşamak isteyenlere muazzam bir teknoloji fırsatı sunuyor! Google TV işletim sistemiyle akıllı bir deneyim sunan TCL 75 inç 4K Ultra HD televizyon, bu hafta cazip fiyatı ve peşin fiyatına taksit avantajıyla satışa sunuluyor. Yüksek çözünürlüğü ve lisanslı dijital platform desteğiyle oturma odanızı adeta bir sinema salonuna dönüştürecek bu devasa cihaz, üstün ses kalitesiyle de dikkat çekiyor.
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