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  4. Dev ekranda sinema keyfi: BİM'e 8 Temmuz Çarşamba TCL 75 İnç Ultra HD TV geliyor!

Dev ekranda sinema keyfi: BİM'e 8 Temmuz Çarşamba TCL 75 İnç Ultra HD TV geliyor!

BİM 8 Temmuz Çarşamba günü evinde dev ekranda sinema ve maç keyfi yaşamak isteyenlere muazzam bir teknoloji fırsatı sunuyor! Google TV işletim sistemiyle akıllı bir deneyim sunan TCL 75 inç 4K Ultra HD televizyon, bu hafta cazip fiyatı ve peşin fiyatına taksit avantajıyla satışa sunuluyor. Yüksek çözünürlüğü ve lisanslı dijital platform desteğiyle oturma odanızı adeta bir sinema salonuna dönüştürecek bu devasa cihaz, üstün ses kalitesiyle de dikkat çekiyor.

Dev ekranda sinema keyfi: BİM'e 8 Temmuz Çarşamba TCL 75 İnç Ultra HD TV geliyor! - Sayfa 1

NİLCO FLEX 50/55 BT SÜRÜŞ MOTORLU AKÜLÜ ZEMİN TEMİZLEME MAKİNESİ


Fiyat: 125.000 TL

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Dev ekranda sinema keyfi: BİM'e 8 Temmuz Çarşamba TCL 75 İnç Ultra HD TV geliyor! - Sayfa 2

NİLCO FLEX 35/10 AKÜLÜ ARKADAN İTMELİ ZEMİN TEMİZLEME MAKİNESİ


Fiyat: 59.900 TL

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Dev ekranda sinema keyfi: BİM'e 8 Temmuz Çarşamba TCL 75 İnç Ultra HD TV geliyor! - Sayfa 3

NILCO FLEX 70/80 AKÜLÜ ZEMİN TEMİZLEME MAKİNESİ


Fiyat: 159.000 TL

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Dev ekranda sinema keyfi: BİM'e 8 Temmuz Çarşamba TCL 75 İnç Ultra HD TV geliyor! - Sayfa 4

TCL 75 İNÇ 4K ULTRA HD GOOGLE TV 75V6D


Fiyat: 47.900 TL

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