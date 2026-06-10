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  4. Dev şirketten yüzde 334,3 sermaye artırım hamlesi. 1 lot 4 lota yükseliyor!

Dev şirketten yüzde 334,3 sermaye artırım hamlesi. 1 lot 4 lota yükseliyor!

Borsa İstanbul’da çok sayıda yatırımcısı bulunan Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. yatırımcılarının 1 lotu sermaye artırımının ardından 4 lot olacak.

Dev şirketten yüzde 334,3 sermaye artırım hamlesi. 1 lot 4 lota yükseliyor! - Sayfa 1

Borsa İstanbul’un alıcılı seyrini sürdürerek pozitif bir grafik çizdiği 8-9 Haziran haftasında, şirketlerden gelen bedelsiz adımları da piyasayı hareketlendiriyor.

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Dev şirketten yüzde 334,3 sermaye artırım hamlesi. 1 lot 4 lota yükseliyor! - Sayfa 2

Bu doğrultuda Dinamik Isı (DNISI), dev bir sermaye artırım hamlesine imza attı. %334,3 oranında bedelsiz kararı alan şirkette, yatırımcıların elindeki her 1 lot sermaye artırımının ardından yaklaşık 4 lota yükselmiş olacak.

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Dev şirketten yüzde 334,3 sermaye artırım hamlesi. 1 lot 4 lota yükseliyor! - Sayfa 3

DNISI'DEN DEV BEDELSİZ HAMLESİ: 1 LOT YAKLAŞIK 4 LOT OLUYOR!

Konuya ilişkin borsagundem.com.tr’de yer alan bilgiye göre şirket KAP’a yaptığı açıklamada, 119.728.125 TL olan çıkarılmış sermayenin, kayıtlı sermaye tavanı içinde 400.271.875 TL artırılarak 520.000.000 TL’ye yükseltilmesine karar verdi.

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Dev şirketten yüzde 334,3 sermaye artırım hamlesi. 1 lot 4 lota yükseliyor! - Sayfa 4

Sermaye artırımının 164.377.327,68 TL’si sermaye düzeltme farkları, 124.173.346,09 TL’si emisyon primi ve 111.721.201,23 TL’si geçmiş yıl karları hesabından karşılanacak.

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