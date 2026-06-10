Dev şirketten yüzde 334,3 sermaye artırım hamlesi. 1 lot 4 lota yükseliyor!
Borsa İstanbul’da çok sayıda yatırımcısı bulunan Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. yatırımcılarının 1 lotu sermaye artırımının ardından 4 lot olacak.
Borsa İstanbul’un alıcılı seyrini sürdürerek pozitif bir grafik çizdiği 8-9 Haziran haftasında, şirketlerden gelen bedelsiz adımları da piyasayı hareketlendiriyor.
Bu doğrultuda Dinamik Isı (DNISI), dev bir sermaye artırım hamlesine imza attı. %334,3 oranında bedelsiz kararı alan şirkette, yatırımcıların elindeki her 1 lot sermaye artırımının ardından yaklaşık 4 lota yükselmiş olacak.
DNISI'DEN DEV BEDELSİZ HAMLESİ: 1 LOT YAKLAŞIK 4 LOT OLUYOR!
Konuya ilişkin borsagundem.com.tr’de yer alan bilgiye göre şirket KAP’a yaptığı açıklamada, 119.728.125 TL olan çıkarılmış sermayenin, kayıtlı sermaye tavanı içinde 400.271.875 TL artırılarak 520.000.000 TL’ye yükseltilmesine karar verdi.