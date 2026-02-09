Devlet başkanı olmadan önce yaptıkları işer ortaya çıktı; 2 lider göreni şaşırtıyor.
Günümüzde devlet başkanı ve kritik rollerde yönetici olarak çalışan bazı kişilerin önceki meslekleri görenleri şaşırtıyor.
Siyasi arenada en üst makamlara çıkan bazı isimlerin geçmişleri görenleri şaşırtıyor. Bugün ülkelerini yöneten bu figürlerin, iktidar yolculuğuna bambaşka alanlarda başladıkları ortaya çıktı.
Güç, otorite ve diplomasiyle özdeşleşen bu koltuklara gelmeden önce yürütülen hayatlar; liderlik kavramının tek bir yoldan geçmediğini bir kez daha gözler önüne seriyor.
DÜNYA LİDERLERİNİN DİKKAT ÇEKEN GEÇMİŞLERİ
Ulkeleredair’in derlediği bilgiye göre dünya liderlerinin önceki meslekleri şöyle: