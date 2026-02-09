  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Devlet başkanı olmadan önce yaptıkları işer ortaya çıktı; 2 lider göreni şaşırtıyor.

Devlet başkanı olmadan önce yaptıkları işer ortaya çıktı; 2 lider göreni şaşırtıyor.

Günümüzde devlet başkanı ve kritik rollerde yönetici olarak çalışan bazı kişilerin önceki meslekleri görenleri şaşırtıyor.

Devlet başkanı olmadan önce yaptıkları işer ortaya çıktı; 2 lider göreni şaşırtıyor. - Sayfa 1

Siyasi arenada en üst makamlara çıkan bazı isimlerin geçmişleri görenleri şaşırtıyor. Bugün ülkelerini yöneten bu figürlerin, iktidar yolculuğuna bambaşka alanlarda başladıkları ortaya çıktı.

1 | 13
Devlet başkanı olmadan önce yaptıkları işer ortaya çıktı; 2 lider göreni şaşırtıyor. - Sayfa 2

Güç, otorite ve diplomasiyle özdeşleşen bu koltuklara gelmeden önce yürütülen hayatlar; liderlik kavramının tek bir yoldan geçmediğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

2 | 13
Devlet başkanı olmadan önce yaptıkları işer ortaya çıktı; 2 lider göreni şaşırtıyor. - Sayfa 3

DÜNYA LİDERLERİNİN DİKKAT ÇEKEN GEÇMİŞLERİ

Ulkeleredair’in derlediği bilgiye göre dünya liderlerinin önceki meslekleri şöyle:

3 | 13
Devlet başkanı olmadan önce yaptıkları işer ortaya çıktı; 2 lider göreni şaşırtıyor. - Sayfa 4

GIORGIA MELONI: GARSON

4 | 13