Devlet kadrolarında büyük işçi alımı başladı! İŞKUR paylaştı... İşte son başvuru tarihleri
İŞKUR kurum dışı ilanlarına göre kamuda büyük işçi alımı başladı. Belediyeler, iştirakleri, zabıta, itfaiye gibi kadrolar çalışmak isteyenler bu ilanlara mutlaka göz gezdirmeli. İşte İŞKUR kamu işçisi alım şartları ve son başvuru tarihleri...
Devlet kadrolarında görev almak isteyenler için yeni istihdam olanakları paylaşıldı. İŞKUR’un kurum dışı ilanlar mecrasında yayımlanan duyurulara göre belediyeler ve bağlı kuruluşlar başta olmak üzere çeşitli kamu kurumlarında işçi alımları başladı. Farklı kadrolar için yapılan alımlarda başvuru şartları ve son başvuru tarihleri de belli oldu.
1. 05.06.2026 23:59 (bugün sona eriyor) Tekirdağ Su Ve Kanalizasyon İdaresi Personel A.Ş. 05.06.2026
2. 05.06.2026 23:59 (bugün sona eriyor) Tekirdağ Su Ve Kanalizasyon İdaresi Personel A.Ş. 05.06.2026
3. 05.06.2026 23:59 (bugün sona eriyor) Tekirdağ Su Ve Kanalizasyon İdaresi Personel A.Ş. 05.06.2026