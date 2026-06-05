Devlet kadrolarında büyük işçi alımı başladı! İŞKUR paylaştı... İşte son başvuru tarihleri

Devlet kadrolarında görev almak isteyenler için yeni istihdam olanakları paylaşıldı. İŞKUR’un kurum dışı ilanlar mecrasında yayımlanan duyurulara göre belediyeler ve bağlı kuruluşlar başta olmak üzere çeşitli kamu kurumlarında işçi alımları başladı. Farklı kadrolar için yapılan alımlarda başvuru şartları ve son başvuru tarihleri de belli oldu.