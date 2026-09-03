Devlet kurumları Eylül'de harekete geçti; Onlarca memur alımı ilanı açtı... İşte son başvuru tarihi

Eylül ayıyla beraber devlet kurumlarında personel hareketliliği sürat kazandı. Farklı illerde vazife yapmak üzere çeşitli kadrolarda personel istihdam edecek devlet kurumları, İŞKUR’un kurum dışı ilan mecrası aracılığıyla yeni alım duyurularını paylaştı. Başvuru şartları ve pozisyonlar kuruma göre farklılık gösterirken, ilanlarda belirtilen son başvuru tarihleri de dikkat çekiyor. İşte Eylül ayında yayımlanan memur alımı ilanları ve başvuru tarihleri…