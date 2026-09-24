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  4. Devlet üniversitelerinde tercih edilmeyen 34 bölüm: 1 öğrenci bile yerleşmedi.

Devlet üniversitelerinde tercih edilmeyen 34 bölüm: 1 öğrenci bile yerleşmedi.

Devlet üniversitelerinden bazıları yıl boyunca hiç öğrenci tercihi almıyor. Halihazırda öğrencisi bulunmayan 34 üniversite bölümü sıralandı.

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Devlet üniversitelerinde tercih edilmeyen 34 bölüm: 1 öğrenci bile yerleşmedi. - Sayfa 1

Yükseköğretim kurumlarında yaşanan kontenjan krizi derinleşiyor. Son verilere göre, devlet üniversitelerinde yer alan 34 farklı bölüm, bu yıl hiçbir öğrenciden tercih almadı ve tamamen boş kaldı.

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Devlet üniversitelerinde tercih edilmeyen 34 bölüm: 1 öğrenci bile yerleşmedi. - Sayfa 2

Uzmanlar, artan kontenjanlarla birlikte bazı programların güncelliğini yitirdiğini ve istihdam olanaklarının daralmasının bu tabloda etkili olduğunu belirtiyor.

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Devlet üniversitelerinde tercih edilmeyen 34 bölüm: 1 öğrenci bile yerleşmedi. - Sayfa 3

Eğitim otoriteleri, bu durumun sürdürülebilir olmadığını vurgulayarak bölümlerin güncellenmesi çağrısında bulunuyor.

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Devlet üniversitelerinde tercih edilmeyen 34 bölüm: 1 öğrenci bile yerleşmedi. - Sayfa 4

1 ÖĞRENCİ BİLE TERCİH ETMEDİ

İşte tercih edilmeyen ve boş kalan bölümler:

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