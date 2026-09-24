Devlet üniversitelerinde tercih edilmeyen 34 bölüm: 1 öğrenci bile yerleşmedi.
Devlet üniversitelerinden bazıları yıl boyunca hiç öğrenci tercihi almıyor. Halihazırda öğrencisi bulunmayan 34 üniversite bölümü sıralandı.
Yükseköğretim kurumlarında yaşanan kontenjan krizi derinleşiyor. Son verilere göre, devlet üniversitelerinde yer alan 34 farklı bölüm, bu yıl hiçbir öğrenciden tercih almadı ve tamamen boş kaldı.
Uzmanlar, artan kontenjanlarla birlikte bazı programların güncelliğini yitirdiğini ve istihdam olanaklarının daralmasının bu tabloda etkili olduğunu belirtiyor.
Eğitim otoriteleri, bu durumun sürdürülebilir olmadığını vurgulayarak bölümlerin güncellenmesi çağrısında bulunuyor.