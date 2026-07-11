Devlette en iyi 15 hemşirelik bölümü belli oldu; Zirvede yine Ankara var

Sağlık dalında kariyer amaçlayan öğrencilerin büyük bir merakla takip ettiği hemşirelik bölümü sıralaması güncellendi. Akademik verimliliğin yanında eğitim kalitesi, bilimsel üretkenlik, mezunların istihdam başarısı ve toplumsal katkı gibi unsurlar dikkate alınarak hazırlanan listede Türkiye'nin en başarılı 15 devlet üniversitesi açıklandı. Başkent Ankara'daki köklü üniversite, bu yıl da zirvedeki yerini muhafaza ederek dikkat çekti.