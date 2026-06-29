DHL ve FedEx'i tahtından etti, ilk sıra benim dedi! İşte en değerli kurye şirketi
Companiesmarketcap verilerine göre en değerli 21 kurye şirketi belli oldu. Listede yine ABD merkezli şirketler yoğunluk oluştururken zirvede Türkiye'de de hizmet veren bu şirket yer aldı.
Dünyanın en değerli kurye şirketleri sıralaması güncellendi. CompaniesMarketCap verilerine göre hazırlanan listede ABD merkezli devler ağırlığını korurken, DHL ve FedEx'i geride bırakan şirket zirvenin yeni sahibi oldu. İşte piyasa değerine göre dünyanın en değerli 21 kurye şirketi.
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