DHL ve FedEx'i tahtından etti, ilk sıra benim dedi! İşte en değerli kurye şirketi

Dünyanın en değerli kurye şirketleri sıralaması güncellendi. CompaniesMarketCap verilerine göre hazırlanan listede ABD merkezli devler ağırlığını korurken, DHL ve FedEx'i geride bırakan şirket zirvenin yeni sahibi oldu. İşte piyasa değerine göre dünyanın en değerli 21 kurye şirketi.