Dikişte profesyonel dönem: A101'e 16 Temmuz'da Singer Overlok Makinesi geliyor!
A101 mağazalarında 16 Temmuz Perşembe günü evde profesyonel dikiş yapmak isteyenleri sevindirecek Singer overlok makinesi satışa sunuluyor. Kusursuz dikişler için diferansiyel iplik ayarı bulunan bu cihaz, iplik takma işlemini kolaylaştıran renk kılavuzu tasarımıyla öne çıkıyor. Üç veya dört iplikle çalışabilme imkanı sunan makine, dört iplikli kullanımda yardımcı emniyet dikişi özelliğini devreye alıyor. Opsiyonel ayaklar sayesinde gizli dikiş, kenar kıvırma, büzgü yapabilme ve boncuk dikebilme gibi gelişmiş fonksiyonlar sağlayan ürün, A101’de sınırlı stoklarla tüketicileri bekliyor.
VOLTA V1 ELEKTRİKLİ ARAÇ
Fiyat: 549,990 TL
APEC APM5 ÜÇ TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOPED
Fiyat: 54,990 TL
1 | 15
HI-LEVEL HL65QUMLN-W02S 65” FRAMELESS 4K UHD WEBOS SMART QLED TV
Fiyat: 28,999 TL
ONVO 40VQ80F2FA 40” FRAMELESS FHD WHALE OS 10 QLED TV
Fiyat: 9,799 TL
2 | 15
SANDİSK 128 GB MICROSD KART
Fiyat: 1,199 TL
PİRANHA 7863 RGB IŞIKLI BLUETOOTH PARTİ HOPARLÖRÜ
Fiyat: 1,499 TL
3 | 15