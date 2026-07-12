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  4. Dikişte profesyonel dönem: A101'e 16 Temmuz'da Singer Overlok Makinesi geliyor!

Dikişte profesyonel dönem: A101'e 16 Temmuz'da Singer Overlok Makinesi geliyor!

A101 mağazalarında 16 Temmuz Perşembe günü evde profesyonel dikiş yapmak isteyenleri sevindirecek Singer overlok makinesi satışa sunuluyor. Kusursuz dikişler için diferansiyel iplik ayarı bulunan bu cihaz, iplik takma işlemini kolaylaştıran renk kılavuzu tasarımıyla öne çıkıyor. Üç veya dört iplikle çalışabilme imkanı sunan makine, dört iplikli kullanımda yardımcı emniyet dikişi özelliğini devreye alıyor. Opsiyonel ayaklar sayesinde gizli dikiş, kenar kıvırma, büzgü yapabilme ve boncuk dikebilme gibi gelişmiş fonksiyonlar sağlayan ürün, A101’de sınırlı stoklarla tüketicileri bekliyor.

Dikişte profesyonel dönem: A101'e 16 Temmuz'da Singer Overlok Makinesi geliyor! - Sayfa 1

VOLTA V1 ELEKTRİKLİ ARAÇ

Fiyat: 549,990 TL

APEC APM5 ÜÇ TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOPED

Fiyat: 54,990 TL

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Dikişte profesyonel dönem: A101'e 16 Temmuz'da Singer Overlok Makinesi geliyor! - Sayfa 2

HI-LEVEL HL65QUMLN-W02S 65” FRAMELESS 4K UHD WEBOS SMART QLED TV

Fiyat: 28,999 TL

ONVO 40VQ80F2FA 40” FRAMELESS FHD WHALE OS 10 QLED TV

Fiyat: 9,799 TL

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Dikişte profesyonel dönem: A101'e 16 Temmuz'da Singer Overlok Makinesi geliyor! - Sayfa 3

SANDİSK 128 GB MICROSD KART

Fiyat: 1,199 TL

PİRANHA 7863 RGB IŞIKLI BLUETOOTH PARTİ HOPARLÖRÜ

Fiyat: 1,499 TL

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Dikişte profesyonel dönem: A101'e 16 Temmuz'da Singer Overlok Makinesi geliyor! - Sayfa 4

DIJITSU DBD150 MİNİ BUZDOLABI

Fiyat: 6,999 TL

SEG DD 6196 6 ÇEKMECELİ DERİN DONDURUCU

Fiyat: 15,999 TL

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