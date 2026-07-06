Diş hekimliği bölümünde en iyi 15 devlet üniversitesi; İlk sıraya taht kurdu, indirebilen yok

Diş hekimliği eğitimi almak isteyen adayların yakından takip ettiği devlet üniversiteleri, eğitim kalitesi ve akademik performanslarıyla yeniden gündemde. Akademik kadro, uygulamalı eğitim imkanları, bilimsel üretkenlik, mezun başarısı ve uzmanlık sınavlarındaki performans gibi unsurlara göre derlenen listede Türkiye'nin en başarılı 15 devlet üniversitesi belli olurken, listenin ilk sırasında yer alan üniversite zirvedeki yerini korumayı başardı.