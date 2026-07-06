Diş hekimliği bölümünde en iyi 15 devlet üniversitesi; İlk sıraya taht kurdu, indirebilen yok
Akademik başarı, klinik eğitim fırsatları, teorik araştırma verimliliği, mezunların sektördeki itibarı ve uzmanlık sınavlarındaki başarıları göz önünde bulundurularak Türkiye'nin en iyi 15 devlet üniversitesi diş hekimliği fakültesi sıralandı. Listenin zirvesindeki üniversite, uzun senelerdir liderliğini muhafaza ederek rakiplerine fark attı.
Diş hekimliği eğitimi almak isteyen adayların yakından takip ettiği devlet üniversiteleri, eğitim kalitesi ve akademik performanslarıyla yeniden gündemde. Akademik kadro, uygulamalı eğitim imkanları, bilimsel üretkenlik, mezun başarısı ve uzmanlık sınavlarındaki performans gibi unsurlara göre derlenen listede Türkiye'nin en başarılı 15 devlet üniversitesi belli olurken, listenin ilk sırasında yer alan üniversite zirvedeki yerini korumayı başardı.