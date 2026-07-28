Diş hekimliğinde devlet üniversitesi kontenjanları belli oldu; İlk 30'da sürpriz rakamlar var

ÖSYM tarafından paylaşılan geçtiğimiz yılın YKS tercih kılavuzu, devlet üniversitelerindeki diş hekimliği fakültelerinin kontenjanlarını ortaya koydu. Geçen seneye nazaran bazı üniversitelerde artış yaşanırken, bazı köklü fakültelerde kontenjanların sabit kalması ya da düşmesi dikkat çekti. İşte başarı sıralamasında ilk 30'da bulunan devlet üniversitelerinin diş hekimliği kontenjanları…