Diş hekimliğinde devlet üniversitesi kontenjanları belli oldu; İlk 30'da sürpriz rakamlar var
YKS tercih kılavuzuyla beraber devlet üniversitelerinin diş hekimliği fakültelerine ait kontenjanlar kesinleşti. Bilhassa başarı sıralamasında ilk 30'da yer alan üniversitelerde dikkat çeken kontenjan değişimleri adayların ilgisini çekti.
ÖSYM tarafından paylaşılan geçtiğimiz yılın YKS tercih kılavuzu, devlet üniversitelerindeki diş hekimliği fakültelerinin kontenjanlarını ortaya koydu. Geçen seneye nazaran bazı üniversitelerde artış yaşanırken, bazı köklü fakültelerde kontenjanların sabit kalması ya da düşmesi dikkat çekti. İşte başarı sıralamasında ilk 30'da bulunan devlet üniversitelerinin diş hekimliği kontenjanları…