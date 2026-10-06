Dışkıdaki kanı her zaman hemoroid sanmayın: Geçmeyen karın ağrısı kolon kanseri belirtisi olabilir!
Kolon ve rektum kanseri, dünyada en sık görülen kanserler arasında yer alır ve erken evrede tespit edildiğinde tamamen tedavi edilebilen hastalıklar grubundadır. Genetik yatkınlık, ailede polip öyküsü, uzun süreli iltihabi bağırsak hastalıkları, sigara kullanımı ve liften fakir beslenme riski artıran temel faktörlerdir. Uzmanlara göre dışkılama alışkanlığında değişiklik, dışkıda kan görülmesi ve sebepsiz karın ağrısı gibi şikayetler basit bir hemoroid veya hazımsızlık gibi düşünülmemelidir.
KOLON KANSERİNİ TETİKLEYEN EN TEMEL ETKENLER VE GENETİK YATKINLIK
Kolon dokusunda tümör oluşumunun temelinde genetik mutasyonlar ve ailede kanser veya polip öyküsü bulunması gelir. Birinci derece akrabasında kolon kanseri olan kişilerde risk belirgin şekilde yükselir. Bununla birlikte bağırsak florasını bozan hatalı beslenme, hareketsiz yaşam ve tütün ürünleri hücre yapısını doğrudan etkiler. Tüm bu etkenler bir araya geldiğinde bağırsak mukozasında önce "polip" adı verilen iyi huylu çıkıntılar oluşur ve zamanla kansere dönüşebilir.
YANLIŞ BESLENME BAĞIRSAK DUVARINI NASIL TAHRİP EDİYOR?
Gündelik yaşamda aşırı kırmızı et, işlenmiş et ürünleri, kızartma ve fast food tüketimi kolon kanserinin en önemli beslenme kaynaklı nedenleri arasındadır. Az lifli beslenme dışkının bağırsakta uzun süre kalmasına neden olur ve zararlı maddelerin bağırsak duvarı ile temas süresini uzatır. C vitamini, D vitamini ve kalsiyumdan fakir bir diyet bağırsağın kendini yenileme mekanizmasını yavaşlatır. Bu nedenle sebze, meyve ve tam tahıldan zengin beslenmek korunmanın mutfaktaki en temel kuralıdır.
SESSİZ POLİPLER VE İLTİHAPLI BAĞIRSAK HASTALIKLARI İLİŞKİSİ
Kolon kanserlerinin büyük kısmı polip zemininde gelişir. Polipler bağırsak iç yüzeyinde oluşan küçük kabartılardır ve yıllarca hiçbir belirti vermeden büyüyebilir. Ülseratif kolit ve Crohn gibi iltihabi bağırsak hastalıklarında ise bağırsak duvarında kronik iltihap vardır ve bu durum uzun vadede hücrelerin bozulmasına yol açabilir. Erken aşamada yapılan kolonoskopi ile polipler henüz kansere dönüşmeden tamamen temizlenebilmektedir.
SIKLIKLA HEMOROİD VEYA HUZURSUZ BAĞIRSAKLA KARIŞTIRILAN İLK BELİRTİLER
Kolon kanserinin erken belirtileri toplumda çok yaygın olan hemoroid veya huzursuz bağırsak sendromu ile karıştırılır. Tuvalet sonrası dışkıda parlak veya koyu kırmızı kan görülmesi, nedeni açıklanamayan ishal kabızlık döngüsü, karında şişkinlik ve gaz sancısı genellikle önemsenmez. Kişiler doktora gitmek yerine kremler veya bitki çayları ile bu belirtileri aylarca baskılamaya çalışır. Ancak iki haftadan uzun süren ve yaşam tarzı değişikliği ile geçmeyen her türlü dışkılama bozukluğu acil inceleme gerektirir.