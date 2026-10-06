Dışkıdaki kanı her zaman hemoroid sanmayın: Geçmeyen karın ağrısı kolon kanseri belirtisi olabilir!

SIKLIKLA HEMOROİD VEYA HUZURSUZ BAĞIRSAKLA KARIŞTIRILAN İLK BELİRTİLER

Kolon kanserinin erken belirtileri toplumda çok yaygın olan hemoroid veya huzursuz bağırsak sendromu ile karıştırılır. Tuvalet sonrası dışkıda parlak veya koyu kırmızı kan görülmesi, nedeni açıklanamayan ishal kabızlık döngüsü, karında şişkinlik ve gaz sancısı genellikle önemsenmez. Kişiler doktora gitmek yerine kremler veya bitki çayları ile bu belirtileri aylarca baskılamaya çalışır. Ancak iki haftadan uzun süren ve yaşam tarzı değişikliği ile geçmeyen her türlü dışkılama bozukluğu acil inceleme gerektirir.