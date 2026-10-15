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  4. Dizel bir otomobilin yıllık maliyeti araba fiyatına denk! Sürücülerin tadını kaçıran tablo.

Dizel bir otomobilin yıllık maliyeti araba fiyatına denk! Sürücülerin tadını kaçıran tablo.

3 yaşında dizel bir otomobilin yıllık yürütme maliyeti araç sahiplerini kara kara düşündürüyor. Asgari ücretin yarı fiyatına denk gelen aylık bakım maliyeti yıllık ise neredeyse 2000 model bir otomobil fiyatına denk geliyor.

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Dizel bir otomobilin yıllık maliyeti araba fiyatına denk! Sürücülerin tadını kaçıran tablo. - Sayfa 1

Son dönemde artan araç giderleri, oto sahiplerini bütçelerini yeniden gözden geçirmeye zorluyor.

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Dizel bir otomobilin yıllık maliyeti araba fiyatına denk! Sürücülerin tadını kaçıran tablo. - Sayfa 2

3 yaşındaki dizel bir otomobilin yürütme maliyeti üzerine yapılan güncel analiz, araç sahibi olmanın ve kullanmanın aylık ve yıllık yükünü gözler önüne serdi.

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Dizel bir otomobilin yıllık maliyeti araba fiyatına denk! Sürücülerin tadını kaçıran tablo. - Sayfa 3

Sürücülerin her ay karşı karşıya kaldığı zorunlu ve yan giderlerin detayları ile bütçeye getirdiği toplam yük araç sahiplerini kara kara düşündürüyor.

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Dizel bir otomobilin yıllık maliyeti araba fiyatına denk! Sürücülerin tadını kaçıran tablo. - Sayfa 4

2000 MODEL OTOMOBİL FİYATINA DENK GELİYOR

Dizel motorlu bir aracın sürücüsüne maliyetine ilişkin motor1’de hazırlanan tablo şu şekilde:

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