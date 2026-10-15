Dizel bir otomobilin yıllık maliyeti araba fiyatına denk! Sürücülerin tadını kaçıran tablo.
3 yaşında dizel bir otomobilin yıllık yürütme maliyeti araç sahiplerini kara kara düşündürüyor. Asgari ücretin yarı fiyatına denk gelen aylık bakım maliyeti yıllık ise neredeyse 2000 model bir otomobil fiyatına denk geliyor.
Son dönemde artan araç giderleri, oto sahiplerini bütçelerini yeniden gözden geçirmeye zorluyor.
3 yaşındaki dizel bir otomobilin yürütme maliyeti üzerine yapılan güncel analiz, araç sahibi olmanın ve kullanmanın aylık ve yıllık yükünü gözler önüne serdi.
Sürücülerin her ay karşı karşıya kaldığı zorunlu ve yan giderlerin detayları ile bütçeye getirdiği toplam yük araç sahiplerini kara kara düşündürüyor.