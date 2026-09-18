Dizel fiyatları uçtu off-roadçılar isyanda. KM başına en az yakan arazi devlerini listeledik.
Türkiye’de sıkça kullanılan ve sorunsuzluğu nedeniyle arazi şartlarında tercih edilen pikaplar arasında en az yakanları galerimizde derledik.
Dizel akaryakıt fiyatlarındaki sert artış, off-road ve arazi tutkunlarını bütçe dostu seçeneklere yöneltti.
Zorlu yol koşullarında dayanıklılığı ve sorunsuzluğuyla öne çıkan popüler pikap modelleri, bu dönemde yakıt cimrisi performanslarıyla dikkat çekiyor.
Arazi şartlarında yüksek tork sunarken kilometrede en az tüketen devler, kullanıcılarına hem ekonomik hem de kesintisiz bir sürüş deneyimi vadediyor.