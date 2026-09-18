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  4. Dizel fiyatları uçtu off-roadçılar isyanda. KM başına en az yakan arazi devlerini listeledik.

Dizel fiyatları uçtu off-roadçılar isyanda. KM başına en az yakan arazi devlerini listeledik.

Türkiye’de sıkça kullanılan ve sorunsuzluğu nedeniyle arazi şartlarında tercih edilen pikaplar arasında en az yakanları galerimizde derledik.

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Dizel fiyatları uçtu off-roadçılar isyanda. KM başına en az yakan arazi devlerini listeledik. - Sayfa 1

Dizel akaryakıt fiyatlarındaki sert artış, off-road ve arazi tutkunlarını bütçe dostu seçeneklere yöneltti.

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Dizel fiyatları uçtu off-roadçılar isyanda. KM başına en az yakan arazi devlerini listeledik. - Sayfa 2

Zorlu yol koşullarında dayanıklılığı ve sorunsuzluğuyla öne çıkan popüler pikap modelleri, bu dönemde yakıt cimrisi performanslarıyla dikkat çekiyor.

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Dizel fiyatları uçtu off-roadçılar isyanda. KM başına en az yakan arazi devlerini listeledik. - Sayfa 3

Arazi şartlarında yüksek tork sunarken kilometrede en az tüketen devler, kullanıcılarına hem ekonomik hem de kesintisiz bir sürüş deneyimi vadediyor.

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Dizel fiyatları uçtu off-roadçılar isyanda. KM başına en az yakan arazi devlerini listeledik. - Sayfa 4

KİLOMETRE BAŞINA 3,5 TL YAKIYOR

İşte Türkiye’de bulunan bazı pikap modellerinin yakıt performansı:

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