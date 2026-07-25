Dizele zam geldi az yakanlar yine gözde oldu; Tek depo ile 1.833 KM yol yapabiliyor.
Akaryakıtta sürekli etkili olan zamlardan sonra araç sahiplerinin gözü kulağı yine az yakan otomobillere çevrildi. 2026 yılında en az yakanlar listesini ise oilmarkt derledi.
Akaryakıt fiyatlarındaki artışın ardından sürücülerin odağı yeniden minimum yakıtla maksimum mesafe sunan tasarruf odaklı otomobillere çevrildi.
Özellikle dizel motor teknolojisine sahip seçenekler, aerodinamik gövde yapıları ve verimli şanzıman uyumlarıyla dikkat çekiyor.
Fabrika verilerindeki düşük tüketim değerlerinin yanı sıra geniş depo hacimleriyle öne çıkan bazı modeller, ideal sürüş şartlarında tek depoyla 1.800 kilometrenin üzerini görebiliyor.