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  4. Dizele zam geldi az yakanlar yine gözde oldu; Tek depo ile 1.833 KM yol yapabiliyor.

Dizele zam geldi az yakanlar yine gözde oldu; Tek depo ile 1.833 KM yol yapabiliyor.

Akaryakıtta sürekli etkili olan zamlardan sonra araç sahiplerinin gözü kulağı yine az yakan otomobillere çevrildi. 2026 yılında en az yakanlar listesini ise oilmarkt derledi.

Dizele zam geldi az yakanlar yine gözde oldu; Tek depo ile 1.833 KM yol yapabiliyor. - Sayfa 1

Akaryakıt fiyatlarındaki artışın ardından sürücülerin odağı yeniden minimum yakıtla maksimum mesafe sunan tasarruf odaklı otomobillere çevrildi.

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Dizele zam geldi az yakanlar yine gözde oldu; Tek depo ile 1.833 KM yol yapabiliyor. - Sayfa 2

Özellikle dizel motor teknolojisine sahip seçenekler, aerodinamik gövde yapıları ve verimli şanzıman uyumlarıyla dikkat çekiyor.

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Dizele zam geldi az yakanlar yine gözde oldu; Tek depo ile 1.833 KM yol yapabiliyor. - Sayfa 3

Fabrika verilerindeki düşük tüketim değerlerinin yanı sıra geniş depo hacimleriyle öne çıkan bazı modeller, ideal sürüş şartlarında tek depoyla 1.800 kilometrenin üzerini görebiliyor.

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Dizele zam geldi az yakanlar yine gözde oldu; Tek depo ile 1.833 KM yol yapabiliyor. - Sayfa 4

Şehir içi ve uzun yolda damla tasarrufu hedefleyen araç sahipleri için bu ekonomik seçenekler, yine listenin en üst sırasında yer alıyor.

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