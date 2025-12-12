Dizelin yakıt tasarrufuna gölge düşüren 6 otomobil; Geleceğin teknolojisi olarak görülüyor
Türkiye’de satışı bulunan ve otomobil satın alacakların tercihini etkileyen ‘yakıt tüketim’ listesi dikkati çekti.
Otomotiv sektöründeki son veriler, Türkiye pazarında yakıt verimliliğinin rekor seviyelere ulaştığını gösteriyor.
Artan enerji maliyetleri ve çevresel hassasiyetler, tüketicinin tercihlerini kökten değiştirdi. En güncel listelere göre, satışta olan binek araçların en ekonomik 10 versiyonu, ortalama tüketimde önemli iyileşmeler kaydetti.
YAKIT EKONOMİSİYLE PARMAK ISIRTAN 10 OTOMOBİL
Dünya elektrikli otomobil teknolojisine geçerken Japonlar Toyota ile hibrit yakıt türüne geçti. İlk başta eleştirilse de artık elektrikli otomobil tercih edenlerin bile daha çok ilgi gösterdiği hibrit yakıt tasarruf verisiyle parmak ısırtıyor.