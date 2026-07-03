Doğa tutkunları ŞOK’a koşacak: 4 Temmuz Cumartesi ŞOK’a Kamp Malzemeleri geliyor!
ŞOK, 4-7 Temmuz tarihleri arasında doğaseverler için muhteşem bir kamp ve piknik serisi sunuyor. Yeni katalogda kamp sandalyeleri, katlanır kare kamp masası, katlanır ahşap görünümlü masa, katlanır kamp testeresi, katlanır kamp kürek seti, katlanır çatal kaşık seti ve çok fonksiyonlu el aleti gibi pratik outdoor ekipmanları da avantajlı fiyatlarla raflardaki yerini alıyor.
ESCAMP ŞEMSİYELİ VE TERMOS HAZNELİ 2 KİŞİLİK KAMP SANDALYESİ
Fiyat: 2,490 TL
KATLANIR KARE KAMP MASASI
Fiyat: 499 TL
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ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER
ÜLKER HOBBY KAKAOLU KREMA 650 G
Fiyat: 110 TL
HACI ŞAKİR HAMAM KEYFİ KALIP SABUN 4X200 G
Fiyat: 129 TL
ÜLKER KREMALI BİSKÜVİ SADE 8’Lİ
Fiyat: 79 TL
ÜLKER GOFRET FINDIKLI/VANİLYA AROMALI 220 G
Fiyat: 40 TL
PRİL SİRKE ETKİLİ BULAŞIK DETERJANI 1100 ML
Fiyat: 79 TL
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