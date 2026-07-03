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  4. Doğa tutkunları ŞOK’a koşacak: 4 Temmuz Cumartesi ŞOK’a Kamp Malzemeleri geliyor!

Doğa tutkunları ŞOK’a koşacak: 4 Temmuz Cumartesi ŞOK’a Kamp Malzemeleri geliyor!

ŞOK, 4-7 Temmuz tarihleri arasında doğaseverler için muhteşem bir kamp ve piknik serisi sunuyor. Yeni katalogda kamp sandalyeleri, katlanır kare kamp masası, katlanır ahşap görünümlü masa, katlanır kamp testeresi, katlanır kamp kürek seti, katlanır çatal kaşık seti ve çok fonksiyonlu el aleti gibi pratik outdoor ekipmanları da avantajlı fiyatlarla raflardaki yerini alıyor.

Doğa tutkunları ŞOK’a koşacak: 4 Temmuz Cumartesi ŞOK’a Kamp Malzemeleri geliyor! - Sayfa 1

ESCAMP ŞEMSİYELİ VE TERMOS HAZNELİ 2 KİŞİLİK KAMP SANDALYESİ

Fiyat: 2,490 TL

KATLANIR KARE KAMP MASASI

Fiyat: 499 TL

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Doğa tutkunları ŞOK’a koşacak: 4 Temmuz Cumartesi ŞOK’a Kamp Malzemeleri geliyor! - Sayfa 2

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER

ÜLKER HOBBY KAKAOLU KREMA 650 G

Fiyat: 110 TL

HACI ŞAKİR HAMAM KEYFİ KALIP SABUN 4X200 G

Fiyat: 129 TL

ÜLKER KREMALI BİSKÜVİ SADE 8’Lİ

Fiyat: 79 TL

ÜLKER GOFRET FINDIKLI/VANİLYA AROMALI 220 G

Fiyat: 40 TL

PRİL SİRKE ETKİLİ BULAŞIK DETERJANI 1100 ML

Fiyat: 79 TL

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Doğa tutkunları ŞOK’a koşacak: 4 Temmuz Cumartesi ŞOK’a Kamp Malzemeleri geliyor! - Sayfa 3

MÜZİKLİ ELİZA MODA BEBEK 45 CM

Fiyat: 499 TL

METAL SERBEST TEKER ARABA

Fiyat: 399 TL

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Doğa tutkunları ŞOK’a koşacak: 4 Temmuz Cumartesi ŞOK’a Kamp Malzemeleri geliyor! - Sayfa 4

ELECTROLUX 8 KG 1200 DEVİR ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Fiyat: 24,999 TL

ALTUS 3 PROGRAMLI 13 KİŞİLİK BULAŞIK MAKİNESİ

Fiyat: 12,999 TL

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