Doğa tutkunlarına bütçe dostu ekipman: A101’e 18 Haziran Perşembe Kamp Malzemeleri geliyor!
A101, 18 Haziran Perşembe günü açık havada vakit geçirmeyi sevenler için geniş bir yelpazeye sahip kamp malzemelerini aktüel ürünler kataloğu kapsamında satışa sunuyor. Yeni sezonun öne çıkan parçaları arasında katlanabilir kamp sandalyeleri, dayanıklı masa setleri, uyku tulumları ve pratik kamp lambaları yer alıyor. Zorlu dış mekan şartlarına uyum sağlayan kaliteli malzemelerle üretilen bu doğa ekipmanları, peşin fiyatına uygun taksit avantajlarıyla raflardaki yerini alıyor. Bu bütçe dostu kamp ve hobi ürünleri, Perşembe gününden itibaren mağazalarda yeni sahiplerini arıyor.
VOLTA VSM ELEKTRİKLİ MOTORLU BİSİKLET MAT SİYAH
Fiyat: 19,990 TL
PİRANHA ŞARJLI VE YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ
Fiyat: 1,599 TL
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