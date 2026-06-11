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  4. Doğa tutkunlarına bütçe dostu ekipman: A101’e 18 Haziran Perşembe Kamp Malzemeleri geliyor!

Doğa tutkunlarına bütçe dostu ekipman: A101’e 18 Haziran Perşembe Kamp Malzemeleri geliyor!

A101, 18 Haziran Perşembe günü açık havada vakit geçirmeyi sevenler için geniş bir yelpazeye sahip kamp malzemelerini aktüel ürünler kataloğu kapsamında satışa sunuyor. Yeni sezonun öne çıkan parçaları arasında katlanabilir kamp sandalyeleri, dayanıklı masa setleri, uyku tulumları ve pratik kamp lambaları yer alıyor. Zorlu dış mekan şartlarına uyum sağlayan kaliteli malzemelerle üretilen bu doğa ekipmanları, peşin fiyatına uygun taksit avantajlarıyla raflardaki yerini alıyor. Bu bütçe dostu kamp ve hobi ürünleri, Perşembe gününden itibaren mağazalarda yeni sahiplerini arıyor.

Doğa tutkunlarına bütçe dostu ekipman: A101’e 18 Haziran Perşembe Kamp Malzemeleri geliyor! - Sayfa 1

VOLTA VSM ELEKTRİKLİ MOTORLU BİSİKLET MAT SİYAH

Fiyat: 19,990 TL

PİRANHA ŞARJLI VE YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

Fiyat: 1,599 TL

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Doğa tutkunlarına bütçe dostu ekipman: A101’e 18 Haziran Perşembe Kamp Malzemeleri geliyor! - Sayfa 2

GO SMART BLUETOOTH KULAKLIK

Fiyat: 349 TL

İKİLİ YAKA MİKROFONU

Fiyat: 599 TL

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Doğa tutkunlarına bütçe dostu ekipman: A101’e 18 Haziran Perşembe Kamp Malzemeleri geliyor! - Sayfa 3

SEG CM 911 INV SEG ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Fiyat: 16,499 TL

ALTUS DİJİTAL BASKÜL

Fiyat: 349 TL

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Doğa tutkunlarına bütçe dostu ekipman: A101’e 18 Haziran Perşembe Kamp Malzemeleri geliyor! - Sayfa 4

BARBIE PRENSES BEBEKLER

Fiyat: 329 TL

OYUNCAK TOMBUL TRAKTÖR

Fiyat: 159 TL

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