Doğa tutkunlarına müjde: A101’e bugün Kamp Çadırı geliyor!

A101, aktüel ürünler kataloğuna doğa tutkunlarını yakından ilgilendiren bir ürünü daha ekledi. Açık havada konaklamayı sevenler ve hafta sonu doğa kaçamağı planlayanlar için satışa sunulacak kamp çadırı, bugün A101 mağazalarında satışa sunuluyor.

PHILIPS 55PUS7000/62 55” 4K UHD LED BOLBY ATMOS SMART TV

Fiyat: 28,999 TL

AXEN AX40QLEDM-A14S 40” FRAMELESS FHD QLED ANDROID 14 SMART TV

Fiyat: 9,299 TL

PIERRE CARDIN BOYUN VE SIRT MASAJ ALETİ

Fiyat: 1,299 TL

PIERRE CARDIN MANİKÜR SETİ

Fiyat: 399 TL

SLİM ORGANİZER 14 GÖZLÜ

Fiyat: 139 TL

KOLİ BANDI

Fiyat: 25 TL

PİKNİK SANDALYESİ

Fiyat: 349 TL

KATLANABİLİR KAMP VE PİKNİK MASASI

Fiyat: 799 TL

