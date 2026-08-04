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Doğada konforlu ve keyifli anlar: 5-11 Ağustos tarihleri arasında Şok'a Kamp Malzemeleri geliyor!

Şok 5-11 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayınlandı ve açık havada vakit geçirmeyi sevenler için harika kamp malzemelerinin müjdesi verildi. Doğanın kalbinde veya sahil kenarında konforu yanından ayırmak istemeyenlerin vazgeçilmezi olan rahat kamp sandalyeleri, şık tasarımıyla öne çıkan katlanır ahşap görünümlü masalar ve pratik kamp masası çeşitleri cazip fiyatlarla raflara geliyor. Kamp tutkunlarının tüm ihtiyaçlarını karşılayan bu bütçe dostu ürünler, 5 Ağustos Çarşamba ile 11 Ağustos Salı tarihleri arasında Şok reyonlarında alıcılarını bekliyor.

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Doğada konforlu ve keyifli anlar: 5-11 Ağustos tarihleri arasında Şok'a Kamp Malzemeleri geliyor! - Sayfa 1

PAŞABAHÇE KITCHEN CAM KAPAKLI KAVANOZ 1000 CC

Fiyat: 199 TL

PAŞABAHÇE FREZYA KASE 6’LI 125 CC

Fiyat: 175 TL

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Doğada konforlu ve keyifli anlar: 5-11 Ağustos tarihleri arasında Şok'a Kamp Malzemeleri geliyor! - Sayfa 2

XL KAMP SANDALYESİ

Fiyat: 799 TL

KATLANIR KARE KAMP MASASI

Fiyat: 499 TL

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Doğada konforlu ve keyifli anlar: 5-11 Ağustos tarihleri arasında Şok'a Kamp Malzemeleri geliyor! - Sayfa 3

TURSİL SIVI ÇAMAŞIR DETERJAN ÇEŞİTLERİ SİYAHLAR/RENKLİLER 2,7 L 49 YIKAMA

Fiyat: 179 TL

FAIRY BULAŞIK SIVISI 1 L

Fiyat: 99 TL

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Doğada konforlu ve keyifli anlar: 5-11 Ağustos tarihleri arasında Şok'a Kamp Malzemeleri geliyor! - Sayfa 4

ANADOLU MUTFAĞI OSMANCIK PİRİNÇ 2,5 KG

Fiyat: 169 TL

DR. OETKER HAMUR KABARTMA TOZU 15’Lİ

Fiyat: 39,90 TL

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