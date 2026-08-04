Doğada konforlu ve keyifli anlar: 5-11 Ağustos tarihleri arasında Şok'a Kamp Malzemeleri geliyor!
Şok 5-11 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayınlandı ve açık havada vakit geçirmeyi sevenler için harika kamp malzemelerinin müjdesi verildi. Doğanın kalbinde veya sahil kenarında konforu yanından ayırmak istemeyenlerin vazgeçilmezi olan rahat kamp sandalyeleri, şık tasarımıyla öne çıkan katlanır ahşap görünümlü masalar ve pratik kamp masası çeşitleri cazip fiyatlarla raflara geliyor. Kamp tutkunlarının tüm ihtiyaçlarını karşılayan bu bütçe dostu ürünler, 5 Ağustos Çarşamba ile 11 Ağustos Salı tarihleri arasında Şok reyonlarında alıcılarını bekliyor.
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PAŞABAHÇE KITCHEN CAM KAPAKLI KAVANOZ 1000 CC
Fiyat: 199 TL
PAŞABAHÇE FREZYA KASE 6’LI 125 CC
Fiyat: 175 TL
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TURSİL SIVI ÇAMAŞIR DETERJAN ÇEŞİTLERİ SİYAHLAR/RENKLİLER 2,7 L 49 YIKAMA
Fiyat: 179 TL
FAIRY BULAŞIK SIVISI 1 L
Fiyat: 99 TL
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