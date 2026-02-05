Doğal kaynak bakımından en zengin 50 ülke açıklandı! İşte Türkiye'nin sıralaması
Bunlar petrol, doğalgaz, kömür, mineral ve kereste rezervlerine dayalı tahminlere göre doğal kaynak bakımından en zengin ülkeler belli oldu. Listenin zirvesi doğalgaz kaynağında rakibi bile bulunmayan Rusya olurken Türkiye de listede kendine son sıralarda yer buldu.
Dünya Bankası, IMF, ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA), BP İstatistik İncelemesi, OPEC, CIA Dünya Gerçekler Kitabı, Visual Capitalist, Statista gibi kaynaklara göre dünyanın doğal kaynak bakımından en zengin 50 ülkesi açıklandı. Buna göre Türkiye de listeye son sıralardan girmeyi başardı. İşte doğal kaynaklara sahip en zengin 50 ülke:
