  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Doğal konfor ve kaliteli uyku: BİM’e bugün Çift Kişilik Yatak geliyor!

Doğal konfor ve kaliteli uyku: BİM’e bugün Çift Kişilik Yatak geliyor!

BİM bugün Sleep Town Latex Pocket Yaylı Çift Kişilik Yatak modelini raflarına taşıyarak yatak odasında lüks konfor arayanlara hitap ediyor. Bağımsız hareket eden pocket yay sistemi sayesinde eşlerin birbirinin dönüş hareketlerinden etkilenmesini önleyen yatak, doğal latex katmanıyla vücuda tam uyumlu bir destek sunuyor. Yaklaşık 200x160 cm ölçülerine ve 32 cm yüksekliğe sahip olan ürün, taksit avantajlarıyla BİM şubelerinde sınırlı stokla yer alacak.

Doğal konfor ve kaliteli uyku: BİM’e bugün Çift Kişilik Yatak geliyor! - Sayfa 1

MONSTER ABRA A7 V16.2.11 OYUN BİLGİSAYARI

Fiyat: 63.900 TL

1 | 15
Doğal konfor ve kaliteli uyku: BİM’e bugün Çift Kişilik Yatak geliyor! - Sayfa 2

MONSTER TULPAR TD3 V1.2.3.3 OYUN BİLGİSAYARI

Fiyat: 50.990

2 | 15
Doğal konfor ve kaliteli uyku: BİM’e bugün Çift Kişilik Yatak geliyor! - Sayfa 3

MONSTER ABRA A5 V21.5.7 OYUN BİLGİSAYARI

Fiyat: 40.900 TL

3 | 15
Doğal konfor ve kaliteli uyku: BİM’e bugün Çift Kişilik Yatak geliyor! - Sayfa 4

XDRIVE RÜZGAR OYUNCU MASASI

Fiyat: 6.450 TL

4 | 15