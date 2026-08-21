Doğru bakımla ömürlük oluyorlar... İşte 300.000 kilometreye kadar tık demeyen otomobiller

Otomobil satın alırken performans kadar motorun gücü ve dayanıklılığı da büyük önem taşıyor. Periyodik bakımları aksatılmayan ve doğru kullanılan bazı motorlar, 300 bin kilometreyi hatta daha fazlasını görebiliyor. İşte uzun ömürlü yapılarıyla dikkat çeken farklı marka ve motorlardan 10 örnek.