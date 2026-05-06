Doğum oranlarında dikkat çeken İsrail ayrıntısı! OECD açıkladı, Türkiye'nin yeri belli oldu

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) yayımladığı güncel doğurganlık verileri, gelişmiş ülkelerde nüfus yenilenme krizinin büyüdüğünü ortaya koydu. OECD ülkeleri arasında İsrail kadın başına 2,90 çocuk oranıyla ilk sırada yer alırken, Türkiye 1,51’lik oranla üst sıralardaki yerini korudu. Buna karşın uzmanlar, Türkiye’de son 10 yılda doğurganlık hızındaki düşüşün dikkat çekici boyutlara ulaştığını belirtiyor. Rapora göre Türkiye, doğum oranı en hızlı gerileyen 5 ülke arasında bulunurken, Güney Kore ise 0,72 ile listenin son sırasında yer aldı.