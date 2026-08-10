Dolar milyoneri listesinde Türkiye sürprizi; Sıralamasıyla listeye damga vurdu
Avrupa’da dolar milyoneri sayısında ülkeler arasındaki fark dikkat çekiyor. UBS verilerine göre Almanya zirvede yer alırken, Türkiye de listede dikkat çeken bir sıralamayla öne çıktı.
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Yüksek servete sahip kişilerin Avrupa’daki dağılımı ülkeden ülkeye önemli farklılık gösteriyor. UBS verilerine göre Almanya 2,65 milyon dolar milyoneriyle listenin başında bulunurken, Birleşik Krallık ve Fransa onu takip ediyor. Hollanda, İtalya, İspanya ve İsviçre de yüksek milyoner nüfusuyla öne çıkarken, Türkiye’nin listedeki konumu da dikkat çekti.
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