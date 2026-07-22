Dolarla maaş alan 10 meslek. Artık gençlerin tercihi bu bölümler oluyor.
Günümüzde döviz kuru üzerinden elde edilen kazançların cazip olduğu dönemde meslek tercihleri de değişiyor. Üniversite tercihi yapacak olan öğrenciler dövizle maaş alabileceği bölümlere yöneliyor.
Döviz bazlı gelir elde etme fikri, yeni neslin kariyer planlamasında belirleyici bir unsur haline geliyor. Kur dalgalanmalarının yaşandığı günümüz ekonomik koşullarında yüksek kazanç potansiyeli sunan alanlar, üniversite adaylarının öncelikli hedefleri arasında başı çekiyor.
Geleceğini şekillendirme aşamasındaki gençler, küresel ölçekte geçerliliği bulunan ve ödemelerin doğrudan yabancı para birimi üzerinden yapıldığı uzmanlıklara yöneliyor.
Bu eğilim doğrultusunda uluslararası pazarda talep gören bilişim, mühendislik, dijital pazarlama ve uzaktan çalışma imkanı tanıyan çeşitli disiplinler, tercih listelerinin en üst sıralarına yerleşerek geleceğin popüler meslek haritasını yeniden çiziyor.