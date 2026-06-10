Donuk omuz nedir? Donuk omuz nasıl geçer?

RİSK FAKTÖRLERİ VE TETİKLEYİCİLER

Hastalığın kesin nedeni her zaman belirlenemese de bazı metabolik rahatsızlıklar ve fiziksel travmalar riski ciddi oranda artırır. Diyabet (şeker hastalığı), tiroid bezinin az çalışması (hipotiroidizm) veya çok çalışması (hipertiroidizm) gibi hormonal düzensizlikler en yaygın tetikleyiciler arasındadır. Ayrıca kol kırıkları, omuz yaralanmaları, geçirilmiş açık kalp ameliyatları, boyun fıtıkları ve Parkinson hastalığı da donuk omuz gelişimine zemin hazırlar.