Donuk omuz nedir? Donuk omuz nasıl geçer?
Omuz ağrısı ve hareket kısıtlılığı ile kendisini gösteren donuk omuz (adheziv kapsülit), eklem kapsülünün iltihaplanmasıyla oluşan kronik bir rahatsızlıktır. Özellikle 40 yaş üstü kadınlarda, diyabet, tiroid hastalarında ve D vitamini eksikliği olanlarda sık görülür. Donma, donukluk ve çözülme olmak üzere 3 evreden oluşan donuk omuz hastalığının tedavisinde; ilaçlar, steroid enjeksiyonları ve fizik tedavi yöntemleri uygulanır. Omzunuzu tamamen hareketsiz bırakmamak ve erken teşhis, iyileşme sürecini hızlandırır.
DONUK OMUZ NEDİR?
Donuk omuz (adheziv kapsülit), omuz ekleminde şiddetli ağrı, hareket kısıtlılığı ve sertleşme ile kendisini gösteren kronik bir rahatsızlıktır. Bu hastalıkta omuz eklemini çevreleyen koruyucu kapsül dokusu iltihaplanır, kalınlaşır ve büzüşerek kemiklerin serbestçe hareket etmesini engeller. Belirtiler genellikle sinsi bir şekilde başlar, zamanla şiddetlenir ve tedavi edilmediğinde iyileşme süreci 1 ila 3 yıl arasında değişebilir.
RİSK FAKTÖRLERİ VE TETİKLEYİCİLER
Hastalığın kesin nedeni her zaman belirlenemese de bazı metabolik rahatsızlıklar ve fiziksel travmalar riski ciddi oranda artırır. Diyabet (şeker hastalığı), tiroid bezinin az çalışması (hipotiroidizm) veya çok çalışması (hipertiroidizm) gibi hormonal düzensizlikler en yaygın tetikleyiciler arasındadır. Ayrıca kol kırıkları, omuz yaralanmaları, geçirilmiş açık kalp ameliyatları, boyun fıtıkları ve Parkinson hastalığı da donuk omuz gelişimine zemin hazırlar.
YAŞ VE CİNSİYET ETKİSİ
Donuk omuz sendromu toplumun her kesiminde görülebilse de belirli demografik gruplarda çok daha yaygındır. İstatistiksel olarak 40 yaşın üzerindeki bireylerde ve özellikle menopoz dönemindeki kadınlarda bu rahatsızlığa yakalanma oranı çok daha yüksektir. Hormonal değişimlerin bağ dokusu üzerindeki olumsuz etkileri, kadınların bu süreçten daha fazla etkilenmesine yol açar.
DONUK OMUZUN BELİRTİLERİ NELERDİR?
Rahatsızlığın en belirgin işareti, omuzda sürekli mevcut olan sızlayıcı ve künt bir ağrıdır. Kişi kolunu kendi gücüyle kaldıramadığı gibi, bir başkası kolu hareket ettirmek istediğinde de eklemdeki sertlik nedeniyle hareket sınırlandırılır. Günlük yaşamda saç taramak, giyinmek veya yüksek bir rafa uzanmak gibi basit aktiviteler neredeyse imkansız hale gelir.