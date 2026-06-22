Dört Amerikan, Dört Çinli arasına bir Türk girdi! En değerli 20 havayolu şirketi belli oldu

Dünyanın en değerli havayolu şirketleri son piyasa değerlerine göre listelendi. CompaniesMarketCap verileri esas alınarak derlenen sıralamada, ABD ve Çin merkezli hava yolu firmaları ilk sıralarda yer alırken, Türkiye'den de bir şirket küresel devlerle aynı ligde yer almayı başardı. Dört Amerikan ve dört Çinli şirketin bulunduğu ilk 20 sıralamasına giren Türk havayolu, hem bölgesel gücünü hem de uluslararası alandaki rekabetçi konumunu bir kez daha ortaya koydu. İşte dünyanın piyasa değeri bakımından en değerli 20 havayolu şirketi...