DSG türü şanzımanı bitiren 3 hata ; Sahibini sanayiye abone ediyor.
Alman mühendisliğinin harika eseri olan DSG şanzımanı kullanırken bu 3 hatayı yapmak bedeli ağır sonuçlara yol açıyor.
Alman mühendisliğinin öne çıkan teknolojilerinden DSG şanzıman, doğru kullanılmadığında sürücülere zor anlar yaşatabiliyor.
Kullanıcıların sıklıkla yaptığı üç kritik hata, bu gelişmiş sistemin ömrünü ciddi oranda kısaltırken araç sahiplerini yüksek tamir masraflarıyla karşı karşıya bırakıyor.
Sürüş sırasında dikkat edilecek basit ama etkili alışkanlıklar ise şanzımanın performansını koruyarak olası mağduriyetlerin ve sık sanayi ziyaretlerinin önüne geçilmesini sağlıyor.