Dünya Altın Konseyi güncel listeyi açıkladı! Türkiye dahil en çok altını olan ülkeler…
Ülkeler ekonomilerini olası bir dünya savaşına hazırlarken en çok stoklanan değerli maden altın oldu. Peki Türkiye’nin de stoklamakta hızlıca aksiyon aldığı altını en çok kim rezerv yaptı? İşte detaylar…
Dünya genelinde artan jeopolitik riskler ve küresel belirsizlikler, merkez bankalarını güvenli liman arayışına itiyor.
Olası kriz senaryolarına karşı ekonomik savunma kalkanı oluşturmak isteyen ülkeler, değerli maden stoklarını hızla artırma yoluna gitti.
Son açıklanan uluslararası veriler, küresel finans sisteminde stratejik rezerv hamlelerinin hız kazandığını ve altın stoklama yarışında bazı güçlü ekonomilerin öne çıktığını gösteriyor.