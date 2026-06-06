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  4. Dünya Altın Konseyi güncel listeyi açıkladı! Türkiye dahil en çok altını olan ülkeler…

Dünya Altın Konseyi güncel listeyi açıkladı! Türkiye dahil en çok altını olan ülkeler…

Ülkeler ekonomilerini olası bir dünya savaşına hazırlarken en çok stoklanan değerli maden altın oldu. Peki Türkiye’nin de stoklamakta hızlıca aksiyon aldığı altını en çok kim rezerv yaptı? İşte detaylar…

Dünya Altın Konseyi güncel listeyi açıkladı! Türkiye dahil en çok altını olan ülkeler… - Sayfa 1

Dünya genelinde artan jeopolitik riskler ve küresel belirsizlikler, merkez bankalarını güvenli liman arayışına itiyor.

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Dünya Altın Konseyi güncel listeyi açıkladı! Türkiye dahil en çok altını olan ülkeler… - Sayfa 2

Olası kriz senaryolarına karşı ekonomik savunma kalkanı oluşturmak isteyen ülkeler, değerli maden stoklarını hızla artırma yoluna gitti.

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Dünya Altın Konseyi güncel listeyi açıkladı! Türkiye dahil en çok altını olan ülkeler… - Sayfa 3

Son açıklanan uluslararası veriler, küresel finans sisteminde stratejik rezerv hamlelerinin hız kazandığını ve altın stoklama yarışında bazı güçlü ekonomilerin öne çıktığını gösteriyor.

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Dünya Altın Konseyi güncel listeyi açıkladı! Türkiye dahil en çok altını olan ülkeler… - Sayfa 4

EN FAZLA ALTIN STOKU YAPAN 17 ÜLKE

Dünya Altın Konseyi tarafından paylaşılan bilgiye göre en fazla altın rezervine sahip ülkeler şöyle:

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