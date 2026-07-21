Dünya çapında itibarı en yüksek 30 şirketi açıkladı, zirve Danimarkalı şirketin oldu
Global RepTrak 2025 raporunda dünyanın en yüksek kurumsal itibara malik 30 firma belli oldu. Tüketicilerin güven, hayranlık ve saygı seviyeleri göz önünde bulundurularak hazırlanan listede ilk sırayı Danimarka merkezli bir şirket aldı.
Kurumsal itibar alanında dünyanın en kapsamlı araştırmalarından biri olarak gösterilen Global RepTrak 2025 raporunun neticeleri paylaşıldı. Firmaların ürün ve hizmet kalitesinin yanı sıra güvenilirlik, liderlik, sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk gibi kriterler üzerinden değerlendirildiği araştırmada, global düzeyde itibarı en yüksek 30 marka sıralandı. Listenin zirvesine ise Danimarka merkezli bir şirket yerleşti.