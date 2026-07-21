Dünya çapında itibarı en yüksek 30 şirketi açıkladı, zirve Danimarkalı şirketin oldu

Kurumsal itibar alanında dünyanın en kapsamlı araştırmalarından biri olarak gösterilen Global RepTrak 2025 raporunun neticeleri paylaşıldı. Firmaların ürün ve hizmet kalitesinin yanı sıra güvenilirlik, liderlik, sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk gibi kriterler üzerinden değerlendirildiği araştırmada, global düzeyde itibarı en yüksek 30 marka sıralandı. Listenin zirvesine ise Danimarka merkezli bir şirket yerleşti.