Dünya geneli konut kira endeksi açıklandı; OECD’nin Türkiye verisi dikkat çekiyor.
Ülkelerdeki kiralık konut endeksine ilişkin OECD tarafından açıklanan verilere göre Türkiye diğer ülkelere adeta fark atıyor.
2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin konut kira fiyat endeksi verileri, küresel ölçekte dikkat çeken farklılıkları ortaya koydu.
Türkiye’nin zirvede yer aldığı listede Macaristan, Litvanya, İrlanda ve Slovenya gibi ülkeler de yüksek seviyeleriyle öne çıktı.
Kolombiya, Kanada, Meksika ve Birleşik Krallık orta sıralarda bulunurken; Norveç, Almanya, İspanya, İsviçre, Fransa, Güney Kore ve Japonya daha dengeli bir görünüm sergiledi.