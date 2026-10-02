Dünya genelinde en çok askeri üsse sahip 19 ülke açıklandı; Türkiye, zirveden bir adım uzakta
Küresel anlamda en büyük askeri üs ağına sahip ülkeler belli oldu. Devasa güçlerin sınır ötesindeki askeri varlığını gösteren sıralamada Türkiye de dikkat çeken ülkeler arasında yer aldı.
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Askeri üsler, ülkelerin yalnızca savunma kapasitesini değil, çeşitli coğrafyalardaki operasyonel ve lojistik kuvvetini de gözler önüne seriyor. Deniz aşırı üslerden taktiksel askeri tesislere dek uzanan global ağda 19 ülke öne çıkarken, Türkiye de listenin üst sıralarında kendine yer buldu.
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