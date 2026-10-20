Dünya listesine Türkiye'den bir holding listeye girdi! Piyasa değeri en yüksek 40 holding belli oldu
Dünyanın piyasa değeri en yüksek 40 holdingi belli oldu. Companiesmarketcap verilerine göre hazırlanan listede Türkiye’den bir holding de kendine yer buldu.
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Global piyasalarda hizmet veren dev holdinglerin piyasa değerleri sıralandı. Companiesmarketcap verilerine göre dünyanın en değerli 40 holdingi arasında Türkiye’den bir şirket de listeye girmeyi başardı. İşte piyasa değerine göre öne çıkan holdingler ve Türkiye’yi temsil eden şirket…
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