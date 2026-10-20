Dünya listesine Türkiye'den bir holding listeye girdi! Piyasa değeri en yüksek 40 holding belli oldu

Global piyasalarda hizmet veren dev holdinglerin piyasa değerleri sıralandı. Companiesmarketcap verilerine göre dünyanın en değerli 40 holdingi arasında Türkiye’den bir şirket de listeye girmeyi başardı. İşte piyasa değerine göre öne çıkan holdingler ve Türkiye’yi temsil eden şirket…