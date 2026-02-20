Dünya sıralamasında 84. basamağa yükseldi! Hacettepe'yi devirdi, sağlıkta zirve biziz dedi
CWTS Leiden Ranking 2025 neticeleri belli oldu. Türkiye, biyomedikal ve sağlık bilimleri dalındaki bilimsel yayın verimliliğiyle dünya sıralamasında 84. basamağa yükselirken, Hacettepe, ikincilikte kaldı.
Küresel akademik performans değerlendirmeleriyle listelenen CWTS Leiden Ranking 2025 datalarına göre Türkiye’nin sağlık bilimlerindeki en iyi üniversitesi bu sene Hacettepe olmadı.
Yayın niteliği, atıf oranı ve global iş birliği unsurları kapsamında gerçekleştirilen değerlendirmede biyomedikal ve sağlık bilimlerinde öne çıkan üniversiteler tekrardan şekillendi. İşte yayın ve sıralama verilerine göre Türkiye’nin sağlık alanında en iyi 15 üniversitesi…