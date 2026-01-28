Dünya tarihinin gördüğü en ihtişamlı askeri birlikler * Ay yıldızlı 3 birlik listede yer alıyor
Tarih boyunca savaşçı yönleriyle parmak ısırtan dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 50 askeri birliği ayyuka çıktı.
Compiled from Military History Archives tarihte görülmüş en güçlü 50 askeri birliği sıraladı. Listede 3 Osmanlı askeri birliği yer alırken sıralamanın rastgele yapıldığı belirtildi.
DÜNYAYA KÖK SÖKTÜRMÜŞ 50 ASKERİ BİRLİK
Osmanlı yeniçerileri, Osmanlı sipahileri, Moğol atlı okçuları gibi çeşitli birliklerin yer aldığı listenin tamamı şu şekilde:
