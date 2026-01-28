  1. Ekonomim
Dünya tarihinin gördüğü en ihtişamlı askeri birlikler * Ay yıldızlı 3 birlik listede yer alıyor

Tarih boyunca savaşçı yönleriyle parmak ısırtan dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 50 askeri birliği ayyuka çıktı.

Compiled from Military History Archives tarihte görülmüş en güçlü 50 askeri birliği sıraladı. Listede 3 Osmanlı askeri birliği yer alırken sıralamanın rastgele yapıldığı belirtildi.

DÜNYAYA KÖK SÖKTÜRMÜŞ 50 ASKERİ BİRLİK

Osmanlı yeniçerileri, Osmanlı sipahileri, Moğol atlı okçuları gibi çeşitli birliklerin yer aldığı listenin tamamı şu şekilde:

🇫🇮 FİN KAYAK BİRLİKLERİ

🇬🇧 İNGİLİZ KOMANDOLARI (II. DÜNYA SAVAŞI)

