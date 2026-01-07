Dünyada en çok çalışana sahip şirketler açıklandı! Türkiye'den 4 şirket listede

Dünya genelinde hizmet veren ve milyonlarca kişiye istihdam sağlayan firmalar listelendi. Sıralamanın zirvesinde Walmart yer alırken, e-ticaret devi Amazon ve Çinli otomotiv üreticisi BYD üst sıralarda konumlandı. İlk 10’a giren tek Hint şirketi Tata Danışmanlık Hizmetleri (TCS) olurken, ülke bazında ABD, Çin ve Almanya ikişer şirketle öne çıktı. Türkiye’nin 4 şirketle listede yer alması ise küresel istihdam arenasındaki konumunu bir kez daha ortaya koydu.