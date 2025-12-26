Dünyada en çok göç veren 13 ülke açıklandı; Türkiye'den göç edenlerin sayısı soru işareti yarattı
Unidesa, Dünya Bankası ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) verileri, küresel ölçekte en fazla göç veren ülkeleri ortaya koydu. Toplam göçmen sayısına göre hazırlanan listede Türkiye, dünya genelinde en çok göç veren 7’nci ülke olarak dikkat çekti.
Birleşmiş Milletler’e bağlı Unidesa, Dünya Bankası ve IOM tarafından derlenen güncel veriler, doğduğu ülke dışında yaşayan nüfusun toplamına bakıldığında küresel göç haritasının yeniden şekillendiğini gösterirken, Türkiye’nin üst sıralardaki konumu göç olgusunun kalıcı boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.
