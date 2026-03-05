Dünyada en çok nükleer silaha sahip 9 ülke belli oldu; ABD, ikincilikte kaldı zirveyi kaptırdı

Globalde tansiyonun yükseldiği ve savaş riskinin tekrardan gündemin ilk sıralara çıktığı bir süreçte nükleer silah tartışmaları da yeniden alevlendi. Dünyada resmi ve gayriresmi olarak nükleer silaha sahip olduğu bilinen 9 ülke bulunurken, listenin zirvesinde ise dikkat çeken bir değişim var. Uzun yıllardır bu alanda önde gelen ülkelerden biri olan Amerika Birleşik Devletleri, toplam nükleer başlık sayısında Rusya’nın gerisinde kalarak ikinci sırada yer aldı. Peki nükleer güce sahip diğer ülkeler hangileri? İşte dünyadaki nükleer silah sahibi ülkelerin tam listesi…