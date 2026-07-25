Dünyada en fazla mavi bayraklı plaja sahip 10 ülke belli oldu; İşte Türkiye'nin yeri
2026 yılı Mavi Bayrak dataları belli oldu. Çevre, temizlik ve güvenlik kriterlerini karşılayan plaj sayısına göre hazırlanan listede dünyanın en fazla Mavi Bayraklı plaja sahip 10 ülkesi sıralanırken, Türkiye'nin listedeki konumu da dikkat çekti.
Uluslararası çevre ödülü olan Mavi Bayrak programının 2026 verilerine göre dünyanın en fazla Mavi Bayraklı plajına sahip ülkeleri belli oldu. Temiz denizi, çevre yönetimi ve güvenlik standartlarıyla öne çıkan ülkelerin yer aldığı sıralamada Türkiye de en çok Mavi Bayraklı plaja sahip ülkeler arasında üst sıralardaki yerini korudu.
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