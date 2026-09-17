Dünyada en güvenilir 26 otomobil açıklandı; İlk 4 sırayı Japonlar kaptı
Küresel anlamda en güvenilir 26 otomobili belli oldu. Consumer Reports datalarıyla derlenen listede ilk 4 sırayı Japon otomobil üreticileri aldı.
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Otomobil maliklerinin karşı karşıya kaldığı problemleri temel alan senelik güvenilirlik dataları, otomobillerin dayanıklılığına ilişkin önemli bir tablo ortaya koydu. Visual Capitalist’in Consumer Reports verilerinden derlediği listede Japon markalarının ilk sıralardaki ağırlığı dikkat çekti.
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