Dünyada sadece 6 ülkede var! 1 tanesini de Türkiye üretiyor.
ABD ile İsrail’in Ortadoğu’da gerginliği tırmandırmasıyla internet kullanıcılarının gözü kulağı ülkelerin savaş envanterlerine çevriliyor. Son gündeme gelen konu ise savaş uçakları oldu. Türkiye’nin de geliştirmeye devam ettiği 5. nesil savaş uçaklarını 6 ülke üretiyor. İşte o nefes kesen ‘kuş’ların özellikleri ve dahası…
Yeni nesil savaş uçağı projeleri, küresel savunma dengelerini yeniden şekillendiren en kritik unsurlar arasında yer alıyor. Stealth teknolojisi, yapay zeka destekli sistemler ve gelişmiş sensör kabiliyetleriyle donatılan bu platformlar, hava üstünlüğü kavramını farklı bir boyuta taşıyor.
Özellikle düşük görünürlük, yüksek manevra kabiliyeti ve ağ merkezli harp yetenekleri, modern muharebe sahasında belirleyici rol oynuyor.
Birçok ülke, yerli üretim projeleriyle dışa bağımlılığı azaltmayı ve stratejik caydırıcılığını artırmayı hedefliyor.