Dünyanın en az trafik kazası olan 20 ülkesi ; Türkiye’nin sıralaması şaşırtmıyor!

Türkiye’nin de yer aldığı ‘en az trafik kazası olan 20 ülke’ sıralandı. Ölümlü kazaların derlendiği listede Türkiye’nin sıralaması görenleri üzdü.

Küresel trafik güvenliği verileri, bazı bölgelerde kazalara bağlı ölüm oranlarının son derece düşük seviyelere indiğini ortaya koyuyor.

Güçlü altyapı, sıkı denetim ve bilinçli sürüş alışkanlıkları bu başarının temel unsurları olarak öne çıkıyor. Buna karşın birçok bölgede oranlar hala yüksek seyrediyor.

EN AZ TRAFİK KAZASI OLAN 20 ÜLKE

Uzmanlara göre etkili yol güvenliği politikaları, kazaların azaltılmasında belirleyici rol oynuyor. 

theglobaleconomy.com'un derlediği Türkiye’nin de yer aldığı dünyanın en az trafik kazası olan ülkeler ve ölüm oranları şu şekilde:

