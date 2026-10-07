Dünyanın en borçlu ülkelerinde zirve herkesi şaşırttı! Türkiye listeye bakın kaçıncı sıradan girdi
Dünyanın en borçlu ülkeleri açıklandı. BIS datalarına göre Lüksemburg yüzde 446,4’lük borç yüküyle ilk sırada kendine yer edinirken Türkiye yüzde 72,9 ile listenin son sırasında bulundu.
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Ekonomilerin borç yükünü gözler önüne seren listede ülkeler arasındaki fark dikkat çekti. Lüksemburg açık ara ilk sırada yer alırken Türkiye, yüzde 72,9’luk oranla listenin en düşük seviyesindeki ülke oldu.
1 | 15