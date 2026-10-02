Dünyanın en büyük 10 Müslüman ekonomisi açıklandı; Türkiye'ye çok ama çok yaklaştı
IMF'nin 2026 yılı verilerine göre dünyanın en büyük Müslüman ekonomileri belli oldu. Türkiye 1,64 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğüyle listede yer alırken, Endonezya Türkiye'ye oldukça yaklaştı.
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IMF verileri, 2026 yılında dünyanın en büyük Müslüman ekonomilerini ortaya koydu. Türkiye'nin 1,64 trilyon dolarlık ekonomisiyle üst sıralarda yer aldığı listede Endonezya 1,54 trilyon dolarla Türkiye'yi takip etti. Suudi Arabistan ve Malezya ise 1,38 trilyon dolarlık ekonomik büyüklükleriyle dikkat çekti.
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