Dünyanın en büyük 10 Müslüman ekonomisi açıklandı; Türkiye'ye çok ama çok yaklaştı

IMF verileri, 2026 yılında dünyanın en büyük Müslüman ekonomilerini ortaya koydu. Türkiye'nin 1,64 trilyon dolarlık ekonomisiyle üst sıralarda yer aldığı listede Endonezya 1,54 trilyon dolarla Türkiye'yi takip etti. Suudi Arabistan ve Malezya ise 1,38 trilyon dolarlık ekonomik büyüklükleriyle dikkat çekti.